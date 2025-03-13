После теракта во Франковске парень пришел в себя: он потерял ноги

После трагедии в школах Ивано-Франковска введут занятия по противодействию вербовке несовершеннолетних.

15-летний парень, пострадавший 11 марта при взрыве возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске, пришел в сознание.

Об этом сообщил главный врач Ивано-Франковской областной клинической больницы Остап Грищук в комментарии "Общественному".

"Он был без сознания, находился под искусственной вентиляцией легких. Сейчас дышит самостоятельно. Впереди много сделок, но он будет жить”, – отметил медик.

По словам врача, у подростка также серьезно повреждены репродуктивные органы.

Напомним, СБУ и Нацполиция установили, что теракт организовали российские спецслужбы. Они дистанционно взорвали двух завербованных подростков, переносивших взрывчатку. В результате взрыва 17-летний парень погиб, а 15-летний получил тяжелые ранения. Также пострадали два случайных прохожих.

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