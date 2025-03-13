Мужчину уволили из-за шуток в рабочих чатах: что он писал

Иногда даже один неудачный мем может стоить карьеры.

В современном цифровом мире граница между личной и профессиональной жизнью становится все тоньше, и не всегда работники осознают, какие риски несут их сообщения в групповых чатах. Шотландский трибунал по трудовым спорам принял важное решение: даже "частные" разговоры в WhatsApp могут стать причиной увольнения, если они нарушают рабочий этикет и репутацию компании.

Об этом пишет Daily Mail.

Судьи трибунала подчеркнули, что даже если работники ведут групповые чаты вне офиса, их содержание может оказать прямое влияние на рабочую среду. Причина проста: любое сообщение можно заскриншотить и распространить, а его содержание может оказать негативное влияние на репутацию компании.

Это решение стало следствием рассмотрения дела Терри Дональдсона, инспектора по обследованию деревьев, работавшего в энергетической компании Southern Electric Power Distribution. Он был уволен за то, что размещал в рабочем чате WhatsApp под названием "Шутки" серию "очевидно неуместных" видео, изображений, мемов и комментариев.

Вместе с ним компания уволила и других участников чата, поддерживавших подобный стиль общения. Дональдсон пытался оспорить свое увольнение, заявляя, что расследование было несправедливым, однако трибунал отклонил его иск.

В ходе расследования выяснилось, что сотрудники компании вели два чата в WhatsApp: "Только о работе" – создан для обсуждения профессиональных вопросов и "Шутки" – группа, в которой сотрудники обменивались "смешными" мемами и видео. Иллюстрацией к чату была фотография обнаженных ягодиц.

Впрочем, оба чата использовались не только для разговоров о работе, но и для распространения контента, который компания сочла неприемлемым.

Среди материалов, которые размещал Дональдсон, были:

Видео с "легко одетыми" женщинами, ездящими на слоне

Порнографический контент

Шутки с нецензурной лексикой

Комментарии, содержащие недопустимые высказывания об изнасиловании

Интересно, что сам Дональдсон в некоторых сообщениях признавал сомнительность таких "шуток". Он писал фразы типа: "Мы не используем такой язык в рабочем чате", "Больше не в этой группе шуток" – добавляя при этом серию обескураженных эмодзи.

Несмотря на это, он продолжал активно участвовать в распространении непристойного контента.

В январе в 2024 году руководство компании вызвало его на дисциплинарное слушание за нарушение политики социальных сетей и норм этики. Дональдсон признал, что отправлял сообщения, но оправдывался тем, что это были "невинные шутки". Он также заявил, что не осознавал, что личная переписка с телефона может противоречить корпоративным правилам.

Однако суд признал его аргументы недостаточными.

Судья трибунала Дэвид Хои постановил, что компания действовала справедливо, уволив Дональдсона и его коллег. Приговор содержал несколько важных выводов:

Групповой чат нельзя считать "полностью приватным", поскольку его участники связаны работой.

Участники чата добавлялись автоматически, а это значит, что они могли получать неприемлемый контент без своего согласия.

Никто не может предположить, не решит ли один из участников чата распространить скриншоты разговора, что может повредить репутации компании.

В контексте корпоративной этики подобный контент может рассматриваться как дискриминационный, оскорбительный и нарушающий профессиональные стандарты.

Один из ключевых моментов дела – риск утечки информации. Как отметил судья, "существовал очевидный риск, что подобный контент попадет во внешнее пространство, что создавало серьезные репутационные риски для компании".

Напомним, беременная получила 4,9 млн гривен после того, как ее уволил босс, прислав веселый смайлик. Женщина обратилась в суд.

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