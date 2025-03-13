Успехи Курской операции: эксперт рассказал, чего добились ВСУ

Операция украинских войск в Курской области России имела важное значение и была удачной. В частности, на территории региона были ликвидированы боеспособные подразделения российской армии.

Об этом рассказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Права Справа" Дмитрий Снегирев, сообщает "Эспресо".

Эксперт отметил, что ВСУ на Курщине нанесли врагу существенные потери. Так, после украинского контрнаступления в регионе россияне перебросили с линии фронта на Курщину свои боеспособные подразделения. Речь идет о бригадах морской пехоты, дивизии воздушно-десантных войск, дивизии спецназначения ГРУ, Генштаба и дивизии спецназначения Росгвардии. В целом российская группировка достигала 65 тыс. бойцов.

"Тут внимание, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, потери оккупантов в Курской области составили примерно 48 тысяч. То есть мы нейтрализовали, ликвидировали на территории Курщины наиболее боеспособные подразделения российской армии. Потому что подготовить спецназовца, морского пехотинца и соответственно командное звено среднего и соответственно высшего воздушно-десантных войск – это годы. У россиян "мяса" много – специалистов мало. Это первое, это военная составляющая", – рассказал Снегирев.

Он также обратил внимание, что российское военное командование вынуждено было пойти на беспрецедентные шаги – создание двух оперативно-тактических группировок Белгород и Брянск для прикрытия линии госграницы. Там общее количество российских войск составляло до 90 тыс. бойцов. То есть, непосредственно на территории РФ были заблокированы оперативные резервы, и поэтому они не участвовали в боевых действиях на территории Украины.

Эксперт рассказал также об экономическом эффекте Курской операции.

"Третий – экономический эффект. На строительство так называемых засечных линейных, будь то линий обороны Брянской и Белгородской области, из российского бюджета было потрачено до 400 миллионов долларов. Это достаточно грубые деньги даже для России. Кроме того, – 120 тысяч вынужденных переселенцев, а это расходы бюджета Российской Федерации до пяти миллиардов российских рублей. Ну и главное, что поставили возможность центральной местной власти адекватно реагировать на внешние вызовы. А это информационное, и политическое, и соответствующее идеологическое поражение Российской Федерации", – рассказал Снегирев.

Он отметил, что Украина изменила саму парадигму так называемой "специальной военной операции", перенеся войну непосредственно на территорию страны-оккупанта.

"И это было достаточно серьезным вызовом для лично Путина и Российской Федерации. Общая площадь контролируемой Силами обороны Украины территории Курской области, по разным оценкам, – до 250 квадратных километров", – резюмировал эксперт.

Напомним, 12 марта появилась информация о выходе части украинских войск из Курской области и боях в окрестностях Суджи. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ВСУ в Курской области продолжают выполнять свои боевые задачи, в то же время военное командование делает все возможное для сохранения жизней защитников.