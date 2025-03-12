Путин в военной форме приехал на Курщину: впервые после начала операции ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин якобы посетил Курскую область. По крайней мере, так говорят российские пропагандистские СМИ.

На опубликованном россиянами видео показано как Путин (или его двойник) выходит из авто и встречается с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

На заседании с Гересимовым диктатор поручил полностью "освободить" Курскую область и "подумать о создании зоны безопасности вдоль границы". Очевидно, именно так Путин завуалировал свои планы вторгнуться в Сумскую область.

Также диктатор приказал "считать террористами" всех украинских военных в Курской области.

Герасимов сказал, что на некоторых участках армия РФ якобы зашла в Сумскую область. Герасимов также заявил, что россияне взяли в плен около 430 украинских военных в Курской области. Подтверждения этих данных нет. Украинская сторона эти цифры пока не комментирует.

Зачем Путин приперся на Курщину

По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, Путин постарается играть в повышение ставок перед США накануне разговора с Трампом.

"Путин решил угрожать, надел военную форму, заговорил о "буферной зоне", а все потому, что Курщина для него является личным унижением и теперь Путин постарается играть в повышение ставок перед США", — считает Коваленко.

Заметим, что сами российские пропагандисты обратили внимание на то, что диктатор Путин впервые от полномасштабного вторжения надел военную форму.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинские войска будут продолжать воевать в Курской области, "сколько это будет целесообразно и необходимо".

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что бои идут на окраине Суджи. Однако сегодня нардеп Роман Костенко заверил, что ВСУ не вышли из Суджи.

По информации Deep State, россияне сейчас бросили в бой за Курщину все ресурсы, которые собирали длительное время.

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