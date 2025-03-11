Атлетико – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 12 марта, "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде сыграет против "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 4 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании, "Реал" одолел "Атлетико" со счетом 2:1.

Где смотреть матч Атлетико – Реал Мадрид

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Прогнозы букмекеров на матч Атлетико – Реал Мадрид

Незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Атлетико". На победу "матрасников" поставить с коэффициентом 2,58. Ничья – 3,60. Выигрыш подопечных Карло Анчелотти – 2,69.

А вот в двухматчевой дуэли аналитики отдают предпочтение "Реал". На выход "сливочных" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,30. Проход команды Диего Симеоне в следующий раунд – 3,70.

Победитель пары "Реал" – "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между нидерландским ПСВ и лондонским "Арсеналом", в составе которого выступает украинец Александр Зинченко.

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