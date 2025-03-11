Звезда Modern Talking Томас Андерс сделал жесткое заявление о концертах в России

Бывший солист группы Modern Talking Томас Андрес сделал жесткое заявление о концертах в России.

Исполнитель был в РФ очень популярен и частенько приезжал в страну-агрессор с концертами. Однако с началом полномасштабной войны в Украине мнение Андреса по этому поводу изменилось. Артист отказался от концертов в России. Более того, в интервью Süddeutsche Zeitung музыкант уверяет, если война в Украине закончится на условиях РФ, то он не изменит своего мнения относительно концертной деятельности. По словам певца, в таком случае он не сможет гастролировать по России и делать вид, что все хорошо. Артист утверждает, что вернется в РФ только в том случае, когда страна начнет все сначала "без путина у власти".

Томас Андерс / Фото: Getty Images

"Если этот мир станет продиктованным, я не могу ездить по России и делать вид, что это мир, радость и блины. Нет, это должно быть настоящее новое начало для меня", — говорит артист.

Также Томас Андрес поддержал Украину и выразил надежду, что Европа будет достаточно сильной, чтобы противостоять диктатору Путину и президенту США Дональду Трампу.

Напомним, недавно российская певица Алла Пугачева прошлась по россиянам. Артистка назвала их "тупыми" и "наглыми". Также исполнительница поставила на место пропагандистов.

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