Зірка Modern Talking Томас Андерс зробив жорстку заяву про концерти в Росії

Колишній соліст гурту Modern Talking Томас Андрес зробив жорстку заяву про концерти в Росії.

Виконавець був у РФ неабияк популярним і частенько приїжджав до країни-агресорки з концертами. Однак з початком повномасштабної війни в Україні думка Андреса щодо цього змінилася. Артист категорично відмовився від концертів у Росії. Ба більше, в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung музикант запевняє, якщо війна в Україні закінчиться на умовах РФ, то він не змінить своєї думки щодо концертної діяльності. За словами співака, у такому випадку він не зможе гастролювати Росією і вдавати, що все добре. Артист стверджує, що повернеться до РФ лише в тому випадку, коли країна почне все спочатку "без путіна при владі".

Томас Андерс / Фото: Getty Images

"Якщо цей мир стане продиктованим, я не можу їздити Росією і вдавати, що це мир, радість і млинці. Ні, це має бути справжній новий початок для мене", - говорить артист.

Також Томас Андрес підтримав Україну та висловив сподівання, що Європа буде достатньо сильною, аби протистояти диктатору путіну та президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо, нещодавно російська співачка Алла Пугачова пройшлася по росіянах. Артистка назвала їх "тупими" і "нахабними". Також виконавиця поставила на місце пропагандистів.

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