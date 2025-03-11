Американская певица Бритни Спирс показалась с 18-летним сыном и похвасталась его талантом.

Артистка смогла примириться с детьми, с которыми много лет не общалась. Сыновья певицы все активнее проводят с ней время. Тем временем исполнительница иногда делится их совместными кадрами и радует подписчиков семейным контентом.

На этот раз знаменитость показала, как проводит время с младшим Джейденом. В частности, Бритни Спирс похвасталась талантом сына. Оказывается, юноша, как и его звездная мама, увлекается музыкой. Певица на видео продемонстрировала, как Джейден мастерски играет на фортепиано.

Бритни Спирс похвасталась талантом 18-летнего сына

"Он – гений, и я в восторге от него! Не могу поверить, что он мой!" – поделилась впечатлениями артистка.

Отметим, Бритни Спирс воспитывает двух сыновей от танцора Кевина Федерлайна – Шона и Джейдена. Дети живут с отцом, а певица долгое время с ними не общалась, ведь они этого не желали. Однако в конце 2024 года артистка восстановила с сыновьями связь.

Напомним, недавно французский актер Венсан Кассель впервые показал своего двухмесячного сына. Ребенка артисту родила младшая на 30 лет модель Нара Баптиста.

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