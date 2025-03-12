Бои за Суджу: в Deep State сообщили, вышли ли ВСУ из города

Силы обороны Украины, несмотря на попытки врага вытеснить их из Суджи в Курской области, до сих пор удерживают город. Активные бои идут на окраинах Суджи.

Об этом пишет Deep State.

Россияне сейчас бросили в бой все ресурсы, которые собирали длительное время, и активно давят на украинские позиции в Судже с востока и севера.

"В Сети, в частности, в Telegram-каналах, ходят сообщения о полном выходе [украинских сил – ред.] из города Суджа, что не соответствует действительности. Людям, которые распространяют такие заявления, стоит внимательнее смотреть на карту и видеть серую зону на северных и западных окрестностях города, где продолжаются бои, несмотря на публикации от россиян о центре Суджи", – говорится в сообщении Deep State.

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Также отмечается, что ситуация в городе остается тяжелой. Но Силы Обороны делают все возможное, чтобы остановить продвижение врага.

Напомним, по словам Зеленского, украинские войска в Курской области продолжают выполнять свои боевые задачи, несмотря на попытки россиян оказывать максимальное давление. В то же время, военное командование Украины делает все возможное для сохранения жизней наших воинов. Президент призвал реагировать только на реальные угрозы, а не на информационные манипуляции.

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