Если РФ откажется прекратить огонь: Рубио назвал действия США

По словам чиновника, отказ России скажет многое о ее целях и приверженности.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил – не исключено, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае "это скажет многое о том, какими являются их цели".

Об этом чиновник сказал на брифинге в Ирландии.

Рубио подчеркнул, что цель президента США Дональда Трампа – установление не "30- или 60-дневного, а устойчивого мира", и для этого "обе стороны должны будут сесть за стол переговоров".

"Если Россия скажет "нет", то нам нужно будет все проанализировать и выяснить, где наше место в мире и что они хотят сделать. Если они скажут "нет", это скажет многое о том, какие их цели и приверженность", — высказался госсекретарь США.

Он также сообщил, что на последней встрече с россиянами американская сторона спросила у них, хотят ли те завершить войну, или продолжать ее до достижения каких-то целей. По словам Рубио, россияне выразили "готовность" к завершению войны.

"Никто не делает вид, что эти переговоры будут простыми или быстрыми", — добавил чиновник.

Напомним, 11 марта Трамп заявил, что соглашение с Россией о прекращении огня в Украине на 75% зависит от президента РФ Владимира Путина. Президент США сказал, что будет, если Москва не согласится на прекращение огня.