Якщо РФ відмовиться припинити вогонь: Рубіо назвав дії США

За словами посадовця, відмова Росії скаже багато про її цілі та налаштованість.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив – не виключено, що Росія може відмовитись від припинення вогню в Україні. У такому разі "це скаже багато про те, якими є їхні цілі".

Про це посадовець сказав на брифінгу в Ірландії.

Рубіо наголосив, що мета президента США Дональда Трампа – встановлення не "30- або 60-денного, а стійкого миру", і задля цього "обидві сторони повинні будуть сісти за стіл переговорів".

"Якщо Росія скаже "ні", то нам треба буде все проаналізувати і з'ясувати, де наше місце в світі і що вони хочуть зробити. Якщо вони скажуть "ні", це скаже багато про те, якими є їхні цілі і налаштованість", – висловився держсекретар США.

Він також повідомив, що на останній зустрічі з росіянами американська сторона запитала у них, чи хочуть ті завершити війну, чи продовжувати її до досягнення якихось цілей. За словами Рубіо, росіяни висловили "готовність" до завершення війни.

"Ніхто не вдає, що ці переговори будуть простими або швидкими", – додав посадовець.

Нагадаємо, 11 березня Трамп заявив, що угода з Росією про припинення вогню в Україні на 75% залежить від президента РФ Володимира Путіна. Президент США сказав, що буде, якщо Москва не погодиться на припинення вогню.