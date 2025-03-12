Чому українські військові не підтримують ідею перемир’я на лінії фронту: експерт відповів

Після паузи Росія може нанести ще сильніший удар.

Українські військові виступають за припинення ракетних та морських ударів, але категорично проти перемир’я на лінії фронту.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив представник Оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко.

“Ми підтримуємо припинення вогню в повітрі – припинення ракетних обстрілів та атак на наші морські порти. Але військові кажуть, що припиняти бої на передовій не можна, адже це дасть передишку російському агресору”, – наголосив він.

За його словами, російські війська потрібно постійно тримати в напрузі.

“Це необхідно робити до того моменту, поки в перемовному процесі не буде досягнуто чітких гарантій щодо безпеки України”, – пояснив Федієнко.

Нагадаємо, пропозицію про 30-денне припинення вогню російські праворадикали вважають неприйнятною, проте підконтрольні державі ЗМІ пишуть, що "Росія повинна діяти помірковано".

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