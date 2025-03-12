За скільки часу розвинені країни можуть створити ядерну бомбу

Американські фахівці вважають, що серед країн, які невдовзі захочуть отримати ядерну зброю, є Південна Корея, Японія, Саудівська Аравія, Польща та інші.

Дії адміністрації президента США Дональда Трампа за останні кілька тижнів змусили багато країн засумніватися в тому, чи справді Вашингтон – надійний партнер та союзник. Це означає, що світ стоїть за пів кроку до початку нових ядерних перегонів, коли ціла низка розвинених країн почне розробляти свій ядерний щит.

Про це пише американське видання Defense One.

Єдине, що стримувало розвинені країни від розробки ядерної зброї, була впевненість у надійності безпекової "парасольки" США. Однак вибір стає очевидним, якщо вже немає ні "парасольки", ні добрих відносин.

Defense One із посиланням на слова низки американських посадовців та експертів описує цілком можливе каскадне розширення кількості ядерних країн у доволі стислі терміни. Найзагрозливіше те, що достатньо буде першої країни, яка про це оголосить, щоб доктрина нерозповсюдження ядерного озброєння залишилася в історії.

Повідомляється, що реальний крок серед розвинених країн може зробити Південна Корея. Тільки-но стане відомо, що Сеул розпочав ядерну програму, її розпочнуть і в Японії.

Щодо Європі, то пропозиція Франції про розширення її ядерної "парасольки" на всю територію ЄС наразі не конкретизована. Тож в уряді Польщі прямо заговорили про власну ядерну зброю. На тлі цього не є неможливим сценарій появи ядерної зброї і в Німеччини.

Видання Defense Express звернуло увагу, що протягом 1950-1960 років розробку ядерної зброї проводила Швеція, але зупинила це під тиском США.

Серед країн Близького Сходу першим кандидатом на отримання ядерного озброєння вважається Саудівська Аравія.

Неназвані американські чиновники оцінюють, що розвинені країни можуть втілити свою ядерну програму за щонайменше один рік. Йдеться про країни, які мають доступ до ядерного паливного циклу: до урану, його збагачення та виробництва ядерного палива. Але в реальності це може тривати довше, адже ядерна зброя – це не лише процес збагачення, а й саме виробництво ядерних зарядів та засобів доставлення.

Видання пов'язує максимальний ризик поширення ядерної зброї саме зараз через те, що Трамп за минулої каденції 2018 року скасував ядерну угоду з Іраном. Тегеран після цього максимально наблизився до отримання ядерної зброї чи просто оголошення про свій ядерний статус. Трамп також не зміг вплинути на ядерну та ракетну програми Північної Кореї, домовитиси з Росією про зміну положень Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ).

Нагадаємо, напередодні майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про бажання розпочати переговори з Францією та Великою Британією про спільне використання ядерної зброї.