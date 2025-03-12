За сколько времени развитые страны могут создать ядерную бомбу

Американские специалисты считают, что среди стран, которые вскоре захотят получить ядерное оружие, есть Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Польша и другие.

Действия администрации президента США Дональда Трампа за последние несколько недель заставили много стран усомниться в том, действительно ли Вашингтон – надежный партнер и союзник. Это означает, что мир стоит за пол шага до начала новой ядерной гонки, когда целый ряд развитых стран начнет разрабатывать свой ядерный щит.

Об этом пишет американское издание Defense One.

Единственное, что сдерживало развитые страны от разработки ядерного оружия, была уверенность в надежности "зонтика" США. Однако выбор становится очевидным, если уже нет ни "зонтика", ни хороших отношений.

Defense One со ссылкой на слова ряда американских чиновников и экспертов описывает вполне возможное каскадное расширение количества ядерных стран в довольно короткие сроки. Самое угрожающее, что достаточно будет первой страны, которая об этом объявит, чтобы доктрина нераспространения ядерного вооружения осталась в истории.

Сообщается, что реальный шаг среди развитых стран может сделать Южная Корея. Как только станет известно, что Сеул начал ядерную программу, ее начнут и в Японии.

Что касается Европы, то предложение Франции о расширении ее ядерного "зонтика" на всю территорию ЕС пока не конкретизировано. Так что в правительстве Польши прямо заговорили о собственном ядерном оружии. На фоне этого не является невозможным сценарий появления ядерного оружия и у Германии.

Издание Defense Express обратило внимание, что в течение 1950-1960 годов разработку ядерного оружия проводила Швеция, но остановила это под давлением США.

Среди стран Ближнего Востока первым кандидатом на получение ядерного вооружения считается Саудовская Аравия.

Неназванные американские чиновники оценивают, что развитые страны могут реализовать свою ядерную программу по меньшей мере за один год. Речь идет о странах, у которых есть доступ к ядерному топливному циклу: к урану, его обогащению и производству ядерного топлива. Но в реальности это может продолжаться дольше, ведь ядерное оружие – это не только процесс обогащения, но само производство ядерных зарядов и средств доставки.

Издание связывает максимальный риск распространения ядерного оружия именно сейчас из-за того, что Трамп в минувшую каденцию в 2018 году отменил ядерное соглашение с Ираном. Тегеран после этого максимально приблизился к получению ядерного оружия или просто объявил о своем ядерном статусе. Трамп также не смог повлиять на ядерную и ракетную программы Северной Кореи, договориться с Россией об изменении положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-ІІІ).

Напомним, накануне будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании начать переговоры с Францией и Великобританией о совместном использовании ядерного оружия.