Мифы о женской груди: маммолог рассказала что правда, а что ложь

Женская грудь – это не только важный орган для лактации и грудного вскармливания, но и часть тела, которая имеет большое эмоциональное и психологическое влияние на женщин.

Грудь — объект множества мифов и неправильных представлений. Специально для канала LIGA Life Оксана Гаращенко, маммолог и хирург высшей категории с более чем 20-летним опытом, поделилась своими мыслями на тему женской груди, опровергнув распространенные предрассудки.

Нужно ли носить бюстгальтер

В последнее время в социальных сетях активно обсуждается тема отказа от бюстгальтеров. Некоторые считают, что носить бюстгальтер – это необходимость, а другие отказываются от него из-за стремления к комфорту. Согласно опросам некоторых украинских брендов белья, женщины все больше выбирают модели без косточек, без Push-up эффекта, предпочитают комфортные топы. Но действительно ли бюстгальтер влияет на здоровье молочных желез?

Маммолог развенчала популярный миф, что бюстгальтер может вызвать рак молочной железы или фиброаденому. Нет подтверждения этого утверждения. Ношение бюстгальтера даже в течение длительного времени не является причиной развития опухолей молочных желез. Однако важно понимать, что сам бюстгальтер не имеет прямого влияния на здоровье железы. Если белье вызывает дискомфорт, это скорее из-за чувствительности кожи или аллергии на материалы, из которых она изготовлена. Вместо того чтобы отказываться от бюстгальтера, важно выбрать такую модель, которая вам удобна и не вызывает дискомфорта.

Советы маммолога для тех, у кого большая грудь

Существует мнение, что женщины с большой грудью обязательно должны носить бюстгальтер для поддержки, иначе это может привести к болям в спине, шее и другим проблемам со здоровьем. Оксана Гаращенко объясняет, что физика здесь проста: большие молочные железы нуждаются в поддержке, ведь без нее кожа может растягиваться, а сама железа опускаться. Но обязательно ли это приводит к боли?

Для женщин с большой грудью ношение бюстгальтера может быть удобным, но это вопрос выбора. Врач отмечает, что некоторые женщины с большим размером груди не могут обходиться без бюстгальтера, поскольку испытывают дискомфорт и даже эстетические проблемы. В то время как другие могут отказаться от него, когда грудь не вызывает особой нагрузки. Ключевым является выбор удобного белья, подходящего вашему типу фигуры. Если вы чувствуете дискомфорт из-за отсутствия поддержки, возможно, стоит рассмотреть варианты бюстгальтеров, которые обеспечат комфорт.

Самообследование груди — не профилактика

Многие женщины верят, что самоосмотр груди является эффективным методом для профилактики рака молочной железы. Однако, согласно современным рекомендациям врачей, этот метод не диагностичен и не гарантирует выявления опухолей на ранних стадиях. Хотя он может помочь выявить изменения в груди, следует помнить, что даже опытные врачи не всегда способны ощутить опухоли первой или второй стадии.

Самоосмотр груди может дать ложную уверенность. Женщина, которая не заметит ничего во время осмотра, может подумать, что ее грудь в порядке и не обращаться к врачу, что снижает шансы на раннее выявление проблемы. Поэтому регулярные осмотры у маммолога более эффективны. По рекомендации женщины должны проходить обследование каждые полтора года, начиная с 20 лет.

В какой день цикла идти к маммологу

Среди женщин часто бытует миф, что на осмотр маммолога нужно идти только в определенный день менструального цикла — обычно на 4-5 день. Однако Оксана Гаращенко отмечает, что на самом деле это не обязательно. Можно обращаться к маммологу в любой день цикла, если есть подозрение на изменения или боль в груди.

Профилактический осмотр имеет смысл, если грудь не болит, а также лучше провести ее в первой фазе цикла — с 5 по 20 день, когда железы менее чувствительны.

Причины возникновения рака молочной железы

Рак молочной железы имеет множество факторов риска, одним из которых является генетическая предрасположенность. Мутируемые гены могут существенно увеличить вероятность развития рака молочной железы, это стало известно благодаря случаю Анджелины Джоли. Если у ваших близких родственников был рак молочной железы, важно проконсультироваться с врачом и, возможно, пройти генетическое тестирование.

Генетическое тестирование помогает определить наличие таких мутаций. Однако существуют некоторые дешевые тесты, которые не дают правдивой информации и лучше выбирать более точные генетические анализы, которые могут дать лучшую картину рисков развития заболевания.

Несмотря на это, существуют и другие факторы риска, такие как потребление алкоголя, кофе или даже стресс, но эти факторы гораздо менее определяющими, чем генетические мутации.

Топ-5 советов от маммолога для здоровья молочных желез

Регулярно проходите обследование. Ежегодно или хотя бы раз в полтора года проходите обследование у маммолога. Это позволит своевременно выявить какие-либо изменения. Обращайте внимание на наследственность. Если у ваших родственников были случаи рака молочной железы или яичников, обязательно сдайте генетическое тестирование. Это поможет оценить риски и своевременно принять меры. Избегайте травм молочных желез. Особенно это касается тупых травм, которые могут оставить инфильтрацию и уплотнение. Будьте осторожны, особенно во время лактации. Будьте осторожны с пластическими операциями. Хотя пластическая хирургия популярна, особенно среди женщин после рождения детей, она не должна быть мотивирована социальными нормами или давлением. Операции должны быть желательны для самой женщины, а не для окружения. Лактация – естественная профилактика. Кормление грудью – это не только способ вскармливать ребенка, но и фактор, который помогает сохранить здоровье молочных желез и снижает риск онкологических заболеваний.

Эти советы помогут сохранить здоровье молочных желез и повысить общий уровень комфорта. Заботьтесь о себе и не бойтесь обращаться к врачу.

Мы также писали о том, кому и зачем нужно делать подтяжку груди.

Читайте также: