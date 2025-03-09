В Германии сделали заявление о ядерном оружии

Мерц заявил о готовности совместного использования ядерного оружия с Британией и Францией, но назвал условие.

Фридрих Мерц, готовящийся к вступлению в должность канцлера Германии, заявил, что хотел бы начать переговоры с Францией и Британией о совместном использовании ядерного оружия, но не в качестве замены ядерной защиты Европы США.

Об этом говорится в The Guardian.

"Совместное использование ядерного оружия — это вопрос, о котором мы должны говорить... мы должны вместе стать сильнее в ядерном сдерживании. Мы должны говорить с обеими странами (Францией и Британией) и с точки зрения дополнения американского ядерного щита, который мы, конечно, хотим сохранить", — сказал он в интервью радио Deutschlandfunk.

Германия имеет обязательство по неядерной обороне в ряде международных договоров, но участвует в договоренностях НАТО о разделе оружия.

На саммите в Брюсселе лидеры ЕС поддержали планы увеличить расходы на оборону на фоне опасений, что Россия, взбодренная войной в Украине, может следующей атаковать страну ЕС и что Европа больше не может полагаться на помощь США.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации с предупреждением, что российская агрессия "не знает границ". Он сказал, что будет обсуждать с европейскими партнерами распространение французского ядерного сдерживания на другие страны континента, но решение и контроль будут всегда оставаться в руках президента Франции.

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