"Евровидение-2025": Teslenko заявил, что его "слили" с нацотбора

Украинский певец Teslenko, который участвовал в Национальном отборе на "Евровидение-2025", заявил, что его "слили" с конкурса.

Исполнитель пытался попасть в десятку финалистов нацотбора. В лонглист артист попал, а вот в финал – нет. У Teslenko еще был шанс путем голосования стать десятым финалистом, однако он неожиданно отказался от участия. Наконец музыкант попытался попасть на "Евровидение-2025" от Сан-Марино. В отборе другой страны певец занял третье место.

Сейчас же Teslenko поделился подробностями своего участия в конкурсе. Что касается украинского нацотбора, то исполнитель считает, что его "слили". Певец убежден, что в этом году он, возможно, и не победил бы в конкурсе, но должен был попасть в список финалистов.

TESLENKO

"Меня в тупую слили из украинского нацотбора во второй раз. Простите, но я объективно как минимум в топ-10 в этом году, считаю, должен был попасть", — убежден артист.

Что касается отбора в Сан-Марино, то певец считает, что в другой стране участвовать в конкурсе сложнее. В частности, мешает волнение. Кроме того, по наблюдениям Teslenko, к итальянским артистам отношение было лучше. Также конкуренция была на другом уровне. Как говорит музыкант, на конкурсе победил участник, у которого уже есть своя немалая аудитория, и она к тому же не накручена. Teslenko заявил, что этим грешат украинские музыканты.

Пост Teslenko

"Участвовать за границей сложнее с точки зрения волнений. По-честному, отношение к итальянским певцам и певицам немного отличается. Конкуренция больше. Победил человек, у которого 18 миллионов слушателей в месяц, который входит в топ-500 самых популярных артистов мира. Несколько артистов-миллионников. Реальных, а не как у нас накрутят", – прокомментировал артист.

Отметим, в общем в отборе Сан-Марино Teslenko завоевал "бронзу". На сцене конкурса артист не забыл свою родную страну. В частности, он сказал: "Слава Украине!".

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк высказался о нацотборе на "Евровидение-2025". Знаменитость призналась, что в этом году должна была вести конкурс.

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