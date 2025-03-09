5 самых сладких и сочных сортов моркови: обязательно посадите их на своем огороде

Каждый украинский хозяин сажает на своем огороде морковь, потому что это один из самых популярных, вкусных и полезных овощей.

Есть пять сортов моркови, которая не только полезна, но очень вкусна за счет высокого содержания сахара. К тому же? такая морковь вырастает большой, очень сочная и не растрескивается. Рассказываем, ссылаясь на ресурс VSN, какие сорта моркови самые сладкие.

Какие сорта моркови самые сладкие: их нужно обязательно посадить в своем огороде.

"Нантский". Это, наверное, самый популярный сорт, а все благодаря высокому содержанию каротина, сока и сахара. Морковь цилиндрической формы, вырастает большой и гладкой, имеет закругленный кончик. Одна морковка вырастает до двадцати сантиметров и весит около ста граммов. Плод имеет оранжевый цвет, хорошо сохраняется, не гниет. С этой моркови можно делать сок и пюре для детей.

Это, наверное, самый популярный сорт, а все благодаря высокому содержанию каротина, сока и сахара. Морковь цилиндрической формы, вырастает большой и гладкой, имеет закругленный кончик. Одна морковка вырастает до двадцати сантиметров и весит около ста граммов. Плод имеет оранжевый цвет, хорошо сохраняется, не гниет. С этой моркови можно делать сок и пюре для детей. "Дюймовочка". Этот сорт неприхотлив в уходе, раннеспелый и имеет высокое содержание сахара и сока. Вырастает до 10 сантиметров в длину и имеет 5 сантиметров в диаметре. Ее не нужно чистить перед приготовлением, имеет оранжевый цвет. Морковь остается хрустящей даже после приготовления, поэтому будет идеальной для салатов и консервации.

Этот сорт неприхотлив в уходе, раннеспелый и имеет высокое содержание сахара и сока. Вырастает до 10 сантиметров в длину и имеет 5 сантиметров в диаметре. Ее не нужно чистить перед приготовлением, имеет оранжевый цвет. Морковь остается хрустящей даже после приготовления, поэтому будет идеальной для салатов и консервации. "Пурпурный дракон". Это фиолетовая морковь, однако очень сладкая, внутри имеет красновато-оранжевый оттенок. Морковь будет очень сладкой, если ее выращивать в теплице. Этот сорт богат антоцианами и антиоксидантами, за что его высоко ценят поклонники здорового образа жизни. Плоды имеют конусообразную форму, вырастают до 25 сантиметров в длину. Морковь имеет легкий ореховый вкус.

Это фиолетовая морковь, однако очень сладкая, внутри имеет красновато-оранжевый оттенок. Морковь будет очень сладкой, если ее выращивать в теплице. Этот сорт богат антоцианами и антиоксидантами, за что его высоко ценят поклонники здорового образа жизни. Плоды имеют конусообразную форму, вырастают до 25 сантиметров в длину. Морковь имеет легкий ореховый вкус. "Карамелька". Этот сорт считается самым лучшим для зимнего хранения. Плоды вырастают крупными, гладкими и без дефектов, при длительном хранении у моркови увеличивается количество каротина. Сорт высокоурожайный, плоды ровные, продолговатые, имеют округлый кончик. Морковь имеет сладкую сочную мякоть, ее можно использовать для приготовления фрешей и смузи.

Этот сорт считается самым лучшим для зимнего хранения. Плоды вырастают крупными, гладкими и без дефектов, при длительном хранении у моркови увеличивается количество каротина. Сорт высокоурожайный, плоды ровные, продолговатые, имеют округлый кончик. Морковь имеет сладкую сочную мякоть, ее можно использовать для приготовления фрешей и смузи. "Мускат". Это немецкий старинный сорт моркови, который не требователен в уходе, хорошо растет на бедной почве и не боится жары. Морковь произрастает до 20 см, имеет конусообразную форму с тупым концом. Мякоть – розовато-оранжевая, очень сладкая и сочная, имеет привкус мускатного винограда. Хорошо сохраняется, не теряет свою сахаристость после приготовления.

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