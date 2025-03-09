Уксус теперь будете покупать литрами: три полезных лайфхака по применению

Как с помощью уксуса почистить чайник от накипи и натереть столовые приборы до блеска.

Уксус – это дешевый продукт и им можно заменить множество дорогостоящих средств для мытья и чистки. Наверное, вы этого не знали, поэтому обязательно ознакомьтесь с тем, как использовать уксус в быту.

Удаление липкого слоя, остающегося после наклейки. Для этого надо намочить салфетку уксусом и приложить ее на поверхность, где остался липкий след. Через 5 минут уберите салфетку и протрите поверхность чистой сухой тряпочкой. Следы клея исчезнут, как будто и не было.

Для этого надо намочить салфетку уксусом и приложить ее на поверхность, где остался липкий след. Через 5 минут уберите салфетку и протрите поверхность чистой сухой тряпочкой. Следы клея исчезнут, как будто и не было. Накипь в чайнике. Наверняка каждый сталкивался с проблемой накипи, которая возникает из-за жесткой воды. Налейте в чайник воду и уксус в равных пропорциях и вскипятите. После того, как чайник закипит, снимите его с плиты. Раствор необходимо слить и ополоснуть чайник чистой водой. Налет исчезнет мгновенно после такой процедуры.

Наверняка каждый сталкивался с проблемой накипи, которая возникает из-за жесткой воды. Налейте в чайник воду и уксус в равных пропорциях и вскипятите. После того, как чайник закипит, снимите его с плиты. Раствор необходимо слить и ополоснуть чайник чистой водой. Налет исчезнет мгновенно после такой процедуры. Чистка столовых приборов. Высохшие пятна от воды легко убрать с помощью уксуса. Уложите приборы в миску, залейте уксусом с водой в равных пропорциях и оставьте на 10-15 минут. После этого протрите приборы сухой салфеткой из микрофибры, они снова будут блестеть, как новые.

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