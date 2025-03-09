Как вырастить яблоню из семян: тонкости и секреты процесса

Купленные в магазине яблоки имеют семена, которые можно прорастить, однако результаты могут отличаться от родительского дерева.

Рассказываем, как это сделать

В качестве посадочного материала используются семена яблок, в первую очередь следует определиться с выбором плодов. Здесь необходимо учесть, что яблоки, приобретенные в супермаркете хоть и дадут побеги, но в итоге дерево может так и не начать плодоносить. Поэтому следует выбирать сорта, приспособленные к климату вашего региона.

После сбора семян из фрукта их нужно просушить в черном месте. Просушивание семян под лучами солнца приведет к высушиванию и негодности семян к дальнейшему выращиванию.

Учитывая низкое самостоятельное всхожесть семян, его необходимо стратифицировать. Для этого семена на несколько недель помещают на нижнюю полку холодильника. Таким образом вы закаляете семена и имитируете зимний период, провоцируя и ускоряя дальнейший рост. После чего можно переходить к замачиванию семян во влажной салфетке или посадке в торфяную почву.

На этом этапе необходимо соблюдать температурный режим, а именно +4…+10 С и следить, чтобы семена были постоянно увлажнены. Оптимальным периодом для такого проращивания является зимний, чтобы к весеннему периоду семена успели прорасти. Если для обеспечения температурного режима вы использовали холодильник, то с появлением побегов семян следует достать.

Для хорошего урожая рекомендуется посадить несколько яблонь на расстоянии 2,5–4,5 метра друг от друга – это обеспечит перекрестное опыление, что улучшит качество плодов.

Конечно, готовые яблоки придется подождать, выращенная из семян яблоня начнет плодоносить не раньше, чем через десять лет. Но результат вас точно порадует, ведь это будут плоды из дерева, которое вы вырастили своими руками.

Раньше мы писали о том, почему опадают плоды из яблони.

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