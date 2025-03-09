Як виростити яблуню з насіння: тонкощі та секрети процесу

Куплені в магазині яблука мають насіння, яке можна проростити, проте результати можуть відрізнятися від батьківського дерева.

Розповідаємо, як це зробити

У якості посадкового матеріалу використовується насіння яблук, в першу чергу слід визначитись з вибором самих плодів. Тут необхідно врахувати, що яблука, придбані в супермаркеті хоч і дадуть паростки, але в підсумку дерево може так і не почати плодоносити. Тому слід вибирати сорти, які пристосовані до клімату вашого регіону.

Після збору насіння з фрукту їх необхідно просушити в темному місці. Просушування насіння під променями сонця призведе до висушування і непридатності насіння до подальшого вирощування.

Враховуючи низьку самостійну схожість насіння його необхідно стратифікувати. Для цього насіння на кілька тижнів поміщають на нижню полицю холодильника. Таким чином ви закаляєте насіння і імітуєте зимовий період, провокуючи і прискорюючи подальше зростання. Після чого можна переходити до замочування насіння у вологій серветці або посадці в торф'яний грунт.

На цьому етапі необхідно дотримувати температурний режим, а саме +4...+10 С і стежити, щоб насіння було постійно зволожене. Оптимальним періодом для такого пророщування є зимовий, щоб до весняного періоду насіння встигло прорости. Якщо для забезпечення температурного режиму ви використовували холодильник, то з появою паростків насіння слід дістати.

Для хорошого врожаю рекомендується посадити кілька яблунь на відстані 2,5–4,5 метри одна від одної — це забезпечить перехресне запилення, що покращить якість плодів.

Звісно, на готові яблука доведеться почекати, вирощена з насіння яблуня почне плодоносити не раніше, ніж за десять років. Але результат вас точно потішить, адже це будуть плоди з дерева, яке ви виростили власноруч.

Раніше ми писали проте, чому опадають плоди з яблуні.

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