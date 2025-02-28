Чим найкраще підживити яблуні, щоб не обпадала зав'язь

Часто буває, що на яблуні з'являється рясна зав'язь, яка потім швидко опадає, і на це є кілька причин.
Досвідчені городники знають, як запобігти втраті урожаю яблук і радо поділилися своїми секретами.
Чому опадають плоди з яблуні: найголовніші причини
- Шкідники. Якщо навесні не обробити яблуню, то на дереві заведуться гусениці чи плодожерки, які знищують зелені плоди. Тому вкрай важливо проводити обробку яблунь від шкідників.
- Нестача вологи. Щоб плоди передчасно не обсипалися з яблуні, треба забезпечити дереву регулярний полив. Особливо це важливо, якщо зима була морозною і без снігу, а теплий період року видався посушливим.
- Дефіцит корисних мікроелементів. До обсипання зелених яблук призводить насамперед нестача калію. Щоб яблука не опадали, дерева треба поливати рідкими добривами, вони миттєво засвоюють таке підживлення. Також рослинам може не вистачати магнію та фосфору, тоді плодоніжка ослаблена і яблука швидко осипаються.
Чим підживити яблуню, щоб не осипалися плоди
- Калійні добрива. Найкраще використовувати для підживлення калійну сіль чи сульфат калію. Треба розчинити 20 грамів добрива у 10 літрах води й полити дерево під корінь.
- Деревний попіл. Якщо ви користуєтеся органічними добривами, то попіл буде найкращим варіантом, так як містить калій. Попіл треба розвести у воді з розрахунку 200 грамів на 10 літрів, настояти добу і полити дерева під корінь.
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