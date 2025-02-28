На Сумщині чоловік розпорошив газ в обличчя працівнику ТЦК і вдарив його

Стверджується, що чоловік поводився зухвало, відмовився виконувати вимоги поліції та почав чинити опір.

Поліція Сумської області проводить перевірку за фактом нападу у Шостці на правоохоронця та співробітника ТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумщини.

Інцидент трапився, коли спільний наряд поліції та працівників ТЦК проводили заходи щодо перевірки людей. Під час перевірки 23-річного мешканця Шостки той поводився зухвало, відмовився виконувати вимоги поліції та почав чинити опір.

"Правопорушник застосував проти представника ТЦК сльозогінний газ, а потім вдарив його. Під час затримання агресивного правопорушника тілесні ушкодження отримав і один з поліцейських", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу та за статтею про погрозу або насильство щодо службової особи.

Правопорушника затримали, йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

У поліції наголосили, що застосування сили щодо правоохоронців і службових осіб – це кримінальний злочин, який матиме відповідні наслідки.

Нагадаємо, раніше в Одесі чоловік розпорошив сльозогінний газ в обличчя працівника ТЦК здійснив декілька пострілів у його бік.