Кім Чен Ин віддав наказ про ядерну готовність

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин віддав наказ про повну готовність до застосування ядерної зброї після випробувального запуску стратегічних крилатих ракет.

Про це повідомили північнокорейське інформаційне агентство KCNA та Reuters.

Зазначається, що Пхеньян провів випробування ракет, аби попередити "противників, які нагнітають і загострюють обстановку конфронтації" та порушують безпеку КНДР, і показати їм "готовність різних засобів ядерної операції".

KCNA повідомило, що ракети здійснили політ по овальній траєкторії на 1587 км.Він тривав 7,96 і 7,97 с. Зазначається, що ракети уразили ціль,

"Потужна ударна здатність є найдосконалішим стримувальним і оборонним потенціалом", - висловився Кім Чен Ин.

З його слів, обов'язок ядерних сил КНДР та їхня "відповідальна місія" захищати суверенітет і безпеку країни за допомогою "надійного ядерного щита" та шляхом підвищення боєготовності ядерних сил.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор заявив, що "КНДР незмінно підтримуватиме справедливу справу російської армії". Також, з його слів, КНДР обіцяє і далі розвивати ядерні сили.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.