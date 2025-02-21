"Консенсус" Росії та США щодо війни в Україні: Китай зробив заяву

Китай вітає нещодавній "консенсус", який досягли агресорка Російська Федерація та Сполучені Штати Америки, та нібито підтримує усі зусилля на завершення війни в Україні.

Про це заяви міністр закордонних справ Китаю Ван І під час саміту G20 у Південній Африці, якого повідомляє Politico.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, включаючи нещодавній консенсус, досягнутий Сполученими Штатами і Росією",- наголосив китайський дипломат.

Що більше, наголосив він, Пекін нібито готовий відігравати "конструктивну роль" у мирних переговорах. За словами Ван І, КНР "сподівається, що зацікавлені сторони зможуть знайти стійке і довгострокове рішення, яке враховує занепокоєння один одного".

Як повідомлялося, Reuters з посиланням на власні джерела пише, що дипломати РФ і США не один раз таємно зустрічались у Швейцарії. Зокрема, остання зустріч відбулася минуло тижня - під час Мюнхенської безпекової конференції, яка тривала 14-16 лютого.

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