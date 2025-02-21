Макрон зробив заяву про легітимність Зеленського

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав українського колегу Володимира Зеленського після заяв американського лідера Дональда Трампа, наголосивши на легітимності українського лідера.

Заяву французького президента наводить видання bfmtv.

Макрон наголосив, що Зеленський є "легітимним" і "обраним президентом на вільному голосування", чого "не можна сказати про Путіна".

"Чого не скажеш про Володимира Путіна, який вбиває своїх опонентів і який маніпулює своїми виборами протягом тривалого часу", - заявив Президент Франції.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував заяву Дональда Трампа про те, що Україні "не слід було починати" війну. Німецький політик наголошує, що думка президента США не відповідає дійсності.

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