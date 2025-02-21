Макрон сделал заявление о легитимности Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал украинского коллегу Владимира Зеленского после заявлений американского лидера Дональда Трампа, отметив легитимность украинского лидера.

Заявление французского президента приводит издание bfmtv.

Макрон подчеркнул, что Зеленский является "легитимным" и "избранным президентом на свободном голосовании", чего "нельзя сказать о Путине".

"Чего не скажешь о Владимире Путине, который убивает своих оппонентов и манипулирует своими выборами в течение длительного времени", — заявил Президент Франции.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что Украине "не следовало начинать" войну. Немецкий политик отмечает, что мнение президента США не соответствует действительности.

Читайте также: