Пухкі вареники на кефірі: рецепт від відомого шеф-кухаря

Триває тиждень Масниці. У цей період українці готують багато різних смаколиків. Серед яких - вареники. Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився сімейним рецептом пухких вареників, приготованих на кефірі та без додавання яєць.

Рецепт смачних вареників - на сайті ТСН.ua.

Інгредієнти для тіста:

300 мл кефіру

480–530 г борошна

8 г соди чи 10 г розпушувача

дрібка солі

Інгредієнти для начинки:

1 пачка сиру

1 маленьке яйце або жовток

50 г цукру

Приготування

1. Важливо, аби кефір для тіста був кислий. У миску наливаємо кефір і додаємо соду. Швидко перемішуємо, а потім додаємо борошно. Замішуємо тісто.

2. Скачуємо тісто у валик, підсипаючи трохи борошна. Після цього нарізаємо невеличкими "шайбами" та розплющуємо руками, формуючи плаский округлий виріб.

3. На "шайби" викладаємо начинку і формуємо вареники.

4. З підручних матеріалів - каструлі та марлі робимо парову баню та викладаємо на неї вареники. Варимо 5 хв, накривши вареники мискою.

Важлива порада: не переварюйте тісто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати правильне тісто для вареників на мінеральній воді.

Читайте також: