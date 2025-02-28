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Пухкі вареники на кефірі: рецепт від відомого шеф-кухаря

Пухкі вареники на кефірі: рецепт від відомого шеф-кухаря

Вареники. / Фото: pixabay.com

Головне у приготуванні - не переварити тісто.

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