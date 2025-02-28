Пухкі вареники на кефірі: рецепт від відомого шеф-кухаря

Вареники. / Фото: pixabay.com
Головне у приготуванні - не переварити тісто.
Триває тиждень Масниці. У цей період українці готують багато різних смаколиків. Серед яких - вареники. Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився сімейним рецептом пухких вареників, приготованих на кефірі та без додавання яєць.
Рецепт смачних вареників - на сайті ТСН.ua.
1. Важливо, аби кефір для тіста був кислий. У миску наливаємо кефір і додаємо соду. Швидко перемішуємо, а потім додаємо борошно. Замішуємо тісто.
2. Скачуємо тісто у валик, підсипаючи трохи борошна. Після цього нарізаємо невеличкими "шайбами" та розплющуємо руками, формуючи плаский округлий виріб.
3. На "шайби" викладаємо начинку і формуємо вареники.
4. З підручних матеріалів - каструлі та марлі робимо парову баню та викладаємо на неї вареники. Варимо 5 хв, накривши вареники мискою.
Важлива порада: не переварюйте тісто.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати правильне тісто для вареників на мінеральній воді.
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