Сніданок за п'ять хвилин: рецепт незвичайних гарячих бутербродів

Страва проста, але дуже смачна і ситна.

Зранку хочеться смачно поїсти. Втім, ой як не хочеться довго стояти біля плити. Тай у будні часу аж дуже багато немає для цього.

ТСН.ua підготував рецепт смачних гарячих бутербродів від фудблогерки Мирослави Пекарюк.

Інгредієнти:

батон

крабові палички

3 столові ложки кукурудзи

150 г твердого сиру

2 яйця

1 столова ложка майонезу

кріп, сіль, перець

Приготування

1. Нарізаємо кружечками крабові палички та натираємо на великій терці твердий сир. У великій мисці добре змішуємо всі інгредієнти.

2. Викладаємо масу на шматки нарізаного батону. Підсмажуємо на добре розігрітій пательні з однієї сторони до рум'яної скоринки.

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