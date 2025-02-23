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Сніданок за п'ять хвилин: рецепт незвичайних гарячих бутербродів

Сніданок за п'ять хвилин: рецепт незвичайних гарячих бутербродів

Сніданок. / Фото: фото: Bene Gusto

Страва проста, але дуже смачна і ситна.

Зранку хочеться смачно поїсти. Втім, ой як не хочеться довго стояти біля плити. Тай у будні часу аж дуже багато немає для цього. 

ТСН.ua підготував рецепт смачних гарячих бутербродів від фудблогерки Мирослави Пекарюк

Інгредієнти:

  • батон 
  • крабові палички
  • 3 столові ложки кукурудзи
  • 150 г твердого сиру
  • 2 яйця
  • 1 столова ложка майонезу
  • кріп, сіль, перець

Приготування 

1. Нарізаємо кружечками крабові палички та натираємо на великій терці твердий сир. У великій мисці добре змішуємо всі інгредієнти.

2. Викладаємо масу на шматки нарізаного батону. Підсмажуємо на добре розігрітій пательні з однієї сторони до рум'яної скоринки.

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