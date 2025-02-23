Сніданок за п'ять хвилин: рецепт незвичайних гарячих бутербродів

Страва проста, але дуже смачна і ситна.
Зранку хочеться смачно поїсти. Втім, ой як не хочеться довго стояти біля плити. Тай у будні часу аж дуже багато немає для цього.
ТСН.ua підготував рецепт смачних гарячих бутербродів від фудблогерки Мирослави Пекарюк.
Інгредієнти:
- батон
- крабові палички
- 3 столові ложки кукурудзи
- 150 г твердого сиру
- 2 яйця
- 1 столова ложка майонезу
- кріп, сіль, перець
Приготування
1. Нарізаємо кружечками крабові палички та натираємо на великій терці твердий сир. У великій мисці добре змішуємо всі інгредієнти.
2. Викладаємо масу на шматки нарізаного батону. Підсмажуємо на добре розігрітій пательні з однієї сторони до рум'яної скоринки.