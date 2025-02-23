Завтрак за пять минут: рецепт необычных горячих бутербродов

Блюдо простое, но очень вкусное и сытное.
Утром хочется вкусно поесть. Впрочем, ой как не хочется долго стоять у плиты. Да в будни времени очень много нет для этого.
ТСН.ua подготовил рецепт вкусных горячих бутербродов от фудблогерки Мирославы Пекарюк.
Ингредиенты:
- батон
- крабовые палочки
- 3 столовые ложки кукурузы
- 150 г твердого сыра
- 2 яйца
- 1 столовая ложка майонеза
- укроп, соль, перец
Приготовление
1. Нарезаем кружочками крабовые палочки и натираем на большой терке сыр. В большой миске хорошо смешиваем все ингредиенты.
2. Выкладываем массу на куски нарезанного батона. Поджариваем на хорошо разогретой сковороде с одной стороны до румяной корочки.