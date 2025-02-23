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Завтрак за пять минут: рецепт необычных горячих бутербродов

Завтрак за пять минут: рецепт необычных горячих бутербродов

Завтрак. / Фото: фото: Bene Gusto

Блюдо простое, но очень вкусное и сытное.

Утром хочется вкусно поесть. Впрочем, ой как не хочется долго стоять у плиты. Да в будни времени очень много нет для этого.

ТСН.ua подготовил рецепт вкусных горячих бутербродов от фудблогерки Мирославы Пекарюк.

Ингредиенты:

  • батон
  • крабовые палочки
  • 3 столовые ложки кукурузы
  • 150 г твердого сыра
  • 2 яйца
  • 1 столовая ложка майонеза
  • укроп, соль, перец

Приготовление

1. Нарезаем кружочками крабовые палочки и натираем на большой терке сыр. В большой миске хорошо смешиваем все ингредиенты.

2. Выкладываем массу на куски нарезанного батона. Поджариваем на хорошо разогретой сковороде с одной стороны до румяной корочки.

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