Завтрак за пять минут: рецепт необычных горячих бутербродов

Блюдо простое, но очень вкусное и сытное.

Утром хочется вкусно поесть. Впрочем, ой как не хочется долго стоять у плиты. Да в будни времени очень много нет для этого.

ТСН.ua подготовил рецепт вкусных горячих бутербродов от фудблогерки Мирославы Пекарюк.

Ингредиенты:

батон

крабовые палочки

3 столовые ложки кукурузы

150 г твердого сыра

2 яйца

1 столовая ложка майонеза

укроп, соль, перец

Приготовление

1. Нарезаем кружочками крабовые палочки и натираем на большой терке сыр. В большой миске хорошо смешиваем все ингредиенты.

2. Выкладываем массу на куски нарезанного батона. Поджариваем на хорошо разогретой сковороде с одной стороны до румяной корочки.

Читайте также: