Что Макрон передаст Трампу от Зеленского: президент ответил

Владимир Зеленский ответил, что президент Франции Эмманюэль Макрон передаст президенту США Дональду Трампу от него.

Об этом заявил он на пресс-конференции "Украина. Год 2025".

“С ним на связи, разговариваем каждый день. Только сегодня не было контакта. Он едет и есть некоторые вещи, которые он должен проговорить – вопрос гарантий безопасности и последующих шагов. Посмотрим, какой будет у него результат. Он вернется, мы с ним на контакте. Как я и сказал, мы будем делать все, чтобы в дни, недели ближайшие встретиться всем вместе в Европе”, – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский оценил возможность завершения войны на этой неделе.

Читайте также: