Що Макрон передасть Трампу від Зеленського: президент відповів

Володимир Зеленський відповів, що президент Франції Емманюель Макрон передасть президенту США Дональду Трампу від нього.

Про це заявив він на пресконференції "Україна. Рік 2025".

“З ним на зв'язку, розмовляємо щодня. Лише сьогодні не було контакту. Він їде, і є деякі речі, які він повинен проговорити – питання гарантій безпеки і наступних кроків. Подивимося, який буде у нього результат. Він повернеться, ми з ним на контакті. Як я і сказав, ми будемо робити все, щоб у дні, тижні найближчі зустрітись всі разом в Європі”, – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський оцінив можливість завершення війни цього тижня.

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