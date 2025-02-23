Зеленський відповів на слова Трампа: "Диктатором ми точно не будемо"

Він підкреслив, що Україна залишається демократичною державою, а його влада є законною.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Дональда Трампа, наголосивши, що не бачить сенсу ображатися на такі висловлювання.

Про це він сказав під час пресконференції.

"Я б не назвав ці слова на мою адресу від президента Трампа компліментами, м’яко кажучи. Але для чого ображатися? Ображаються на слово "диктатор" ті, хто ним є", — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна залишається демократичною державою, а його влада є законною.

"Законно обраний президент – не той, хто прийшов до влади силою. 73%. До речі, парламентарів, які приходили водночас, також ніхто не призначав – їх обрав народ України. Після закінчення воєнного стану будуть вибори, і люди зроблять свій вибір", — пояснив він.

Зеленський також наголосив, що не планує затримуватися у владі надовго, але й не дозволить Путіну контролювати українські території.

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"Десятиріччя у владі я не збираюся бути. Але і Путіну бути при владі над територіями України не дамо. Ось і все. Тому і боремось", — додав президент.

Він також зазначив, що його більше хвилює думка українців, аніж висловлювання іноземних лідерів.

"Для мене, чесно, важливо, що про мене думають українці. Я думаю, як і для президента Трампа – для нього важливо, що про нього думають американці", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, в середу, 19 лютого, президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського “диктатором”, оскільки в країні через воєнний стан не відбулися вибори 2024 року.