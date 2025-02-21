Вчені назвали найнебезпечнішу істоту для людини: хто це

Цікаво, що найнебезпечніші тварини за шкалою науковців зустрічаються у країнах з низьким та середнім рівнем доходу.

Вчені розробили новий метод оцінки небезпеки тварин для людини, який отримав назву шкали Креспо. Ця шкала враховує два основні фактори: розмір популяції тварин та рівень летальних випадків, який вони спричиняють. Автор шкали, Девід Дуарте Креспо, пояснює, що ці фактори є універсальними та вимірюваними, на відміну від таких характеристик, як агресивність чи територіальність.

Про це пише T4.

Шкала Креспо класифікує тварин за п’ятибальною системою, де 5 балів означають дуже високу небезпеку, а 1 бал – низьку. Тварини потрапляють до таблиці лише за умови наявності достатньої кількості даних про них. Цікаво, що найнебезпечніші тварини за цією шкалою, як правило, зустрічаються в країнах з низьким та середнім рівнем доходу.

Ця шкала враховує два основні фактори: розмір популяції тварин та рівень смертності, який вони спричиняють

Дослідження показало, що найнебезпечнішими тваринами для людини є комарі, гадюка Рассела, сосальщики та здичавілі собаки. Проте, варто зазначити, що рівень небезпеки конкретного виду може змінюватися залежно від країни, де він зустрічається. Наприклад, комар Anopheles gambiae є найнебезпечнішим видом у Нігерії, але в Мозамбіку він класифікується як менш небезпечний.

Автор дослідження, опублікованого в Asian Journal of Research in Zoology, зазначає, що деякі результати були несподіваними. Зокрема, азіатський гігантський шершень, який має велику популяцію та поширений у густонаселених країнах, отримав низьку оцінку за шкалою Креспо.

Загалом, шкала Креспо є цікавим та корисним інструментом для оцінки небезпеки тварин для людини. Вона дозволяє враховувати різні фактори та отримувати більш об’єктивну картину. Проте, варто пам’ятати, що через брак даних, деякі види можуть бути недостатньо оцінені, а рівень небезпеки може змінюватися залежно від регіону.

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