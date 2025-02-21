Ученые назвали самое опасное существо для человека: кто это

Интересно, что самые опасные животные по шкале ученых встречаются в странах с низким и средним доходом.

Ученые разработали новый метод оценки опасности животных для человека, получившего название шкалы Креспо. Эта шкала учитывает два основных фактора: размер популяции животных и уровень летальных исходов, который они вызывают. Автор шкалы, Дэвид Дуарте Креспо, объясняет, что эти факторы универсальны и измеряются, в отличие от таких характеристик, как агрессивность или территориальность.

Об этом пишет T4.

Шкала Креспо классифицирует животных по пятибалльной системе, где 5 баллов означают очень высокую опасность, а 1 балл – низкую. Животные попадают в таблицу только при наличии достаточного количества данных о них. Интересно, что самые опасные животные по этой шкале обычно встречаются в странах с низким и средним уровнем дохода.

Эта шкала учитывает два основных фактора: размер популяции животных и уровень смертности, который они вызывают

Исследование показало, что самыми опасными животными для человека являются комары, гадюка Рассела, сосальщики и одичавшие собаки. Однако следует отметить, что уровень опасности конкретного вида может изменяться в зависимости от страны, где он встречается. К примеру, комар Anopheles gambiae является самым опасным видом в Нигерии, но в Мозамбике он классифицируется как менее опасный.

Автор исследования, опубликованного в Asian Journal of Research in Zoology, отмечает, что некоторые результаты были неожиданными. В частности, азиатский гигантский шершень, обладающий большой популяцией и распространенный в густонаселенных странах, получил низкую оценку по шкале Креспо.

В целом, шкала Креспо представляет собой интересный и полезный инструмент для оценки опасности животных для человека. Она позволяет учитывать разные факторы и получать более объективную картину. Однако, следует помнить, что из-за нехватки данных некоторые виды могут быть недостаточно оценены, а уровень опасности может изменяться в зависимости от региона.

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