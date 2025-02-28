В Україні запрацює накопичувальна пенсійна систем: в уряді назвали терміни

Міністерство соціальної політики вже направило до Кабміну проєкт закону.

Вже наступного року в Україні може розпочатися перехід із солідарної до накопичувальної пенсійної системи.

Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в коментарі "РБК-Україна".

Міністерство соціальної політики вже направило до уряду законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему. Коли Кабінет міністрів його схвалить, документ передадуть на розгляд парламенту.

За словами представниці міністерства, цей проєкт закону було складено з урахуванням глибокого аналізу попередніх подібних ініціатив, зокрема врахував їхні недоліки. Крім того, проводилися консультації з профспілками, роботодавцями та міжнародними експертами.

"Ми врахували, я думаю, абсолютно всі суттєві зауваження, через які попередні законодавчі ініціативи гальмували", - підкреслила вона.

Марчак не ручається, що Верховна Рада швидко схвалить законопроєкт, але в міністерстві переконані, що потрібна кількість голосів там усе ж набереться. За її словами, у Мінсоцполітики сподіваються на ухвалення закону вже цього року, щоб у 2026-му його положення вже набули чинності.

Нагадаємо, стало відомо, в кого з українців пенсії в березні не зростуть. Адже від 1 березня відбудеться щорічна індексація пенсійних виплат.

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