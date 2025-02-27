У кого з українців пенсії в березні не зростуть

Від 1 березня в Україні відбудеться щорічна індексація пенсійних виплат. Згідно з рішенням уряду від 25 лютого, пенсії зростуть на 11,5%.

Однак є категорії пенсіонерів, яких зростання не торкнеться, про це йдеться у постанові про порядок індексації пенсій в Україні від 20 лютого 2019 р. № 124

Зокрема, 1 березня не отримають підвищення 2,8 млн пенсіонерів, які продовжують працювати. Для них передбачений інший механізм підвищення від квітня – їхні пенсії переглянуть з урахуванням збільшеного трудового стажу. Утім, розмір зростання пенсій працюючих пенсіонерів у квітні буде значно меншим, ніж індексація.

Також індексація не стосується таких категорій:

пенсіонерів, які вийшли на пенсію після 1 січня 2025 року – їхні пенсії вважаються актуальними

пенсій, призначених за минулі три роки – у 2021-2024 роках

пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів – 23,6 тис грн

Спеціальні та інші пенсії, що регулюються окремими законами, можуть бути проіндексовані за рішенням уряду від 1 березня, як це було 2024 року. Зокрема, це пенсії військовим, колишнім чиновникам та чорнобильцям.

Нагадаємо, в Україні від 2024 року збільшили вимоги до стажу: тепер для виходу на пенсію у 60 років треба мати щонайменше 31 рік стажу. Ті, в кого від 21 до 31 років стажу, зможуть вийти на пенсію у 63 роки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 2025 року індексація пенсій почнеться 1 березня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Підвищення пенсій від 1 березня!

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