Яка буде пенсія після індексації: як дізнатися її розмір

Як дізнатися яка буде пенсія, скільки додадуть до пенсії після індексації цього року

Від чого залежить підвищення пенсії

Від 1 березня 2025 року в Україні планується індексація пенсійних виплат. Розмір підвищення для кожного пенсіонера визначатиметься індивідуально, залежно від таких факторів, як, наприклад, тривалість строхового стажу. Кожен рік офіційної роботи додає до загального стажу, що впливає на розмір пенсії. На суму пенсії впливає розмір офіційної заробітної плати -- чим вища офіційна заробітна плата та сума сплаченого єдиного соціального внеску, тим більші накопичення для майбутніх пенсійних виплат. Наявність інвалідності або інші особливі обставини також можуть впливати на розмір пенсії та умови її призначення.

Варто зазначити, що індексація пенсій проводиться з урахуванням рівня інфляції та зростання середньої заробітної плати в країні. Для розрахунку береться 50% від інфляції за попередній рік та 50% від темпів зростання заробітної плати в Україні за той самий період. Сума цих двох величин визначає відсоток, на який буде проіндексовано пенсію.

Хто з пенсіонерів не підпідає під індексацію цього року

Не всі пенсіонери підпадають під індексацію. Наприклад, ті, хто вийшов на пенсію у 2025 році, не отримають підвищення, оскільки їхні виплати вже розраховані з урахуванням актуальних показників. Також індексація не торкнеться пенсій, призначених за три останні роки, та тих, у кого пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів (23 610 гривень).

Як дізнатися розімр своєї пенсії після індексації

Щоб дізнатися розмір своєї пенсії після індексації, ви можете скористатися онлайн-сервісами Пенсійного фонду України. Для цього:

Авторизуйтеся на порталі електронних послуг Пенсійного фонду Україниа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), "Дія.Підпис" або через BankID. Увійдіть до особистого кабінету та оберіть розділ "Моя пенсія", де ви зможете переглянути інформацію про перерахунок та новий розмір вашої пенсії.

Для зручності можна також скористатися мобільним додатком "Пенсійний фонд", який надає доступ до вашого особистого кабінету та інформації про пенсійні нарахування.

Якщо у вас виникли додаткові запитання або труднощі з доступом до особистого кабінету, рекомендується звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України або зателефонувати на гарячу лінію для отримання консультації.

Наскільки збільшиться пенсія після індексації 2025 року

Щорічно Кабінет Міністрів України визначає мінімальні та максимальні суми підвищення пенсій під час індексації. Мінімальна надбавка зазвичай становить 100 гривень, тоді як максимальна вже два роки поспіль обмежується 1 500 гривнями. Це означає, що навіть якщо розрахункове підвищення пенсії перевищує 1 500 гривень, фактична доплата не перевищить цього ліміту.

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