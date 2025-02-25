Європейські країни не підтримують передавання активів РФ Україні — Politico

Лідери чотирьох країн ЄС та голова Єврокомісії не підтримують передачу Україні заморожених активів РФ через ризик втрати впливу на Москву.

Про це пише видання Politico.

Польща, Чехія, країни Балтії та Північної Європи закликають передати Україні 200 млрд євро заморожених російських активів, оскільки вважають, що ці кошти мають використовуватися для підтримки України. Їхню позицію поділяє голова дипломатії ЄС, колишня прем’єр-міністрка Естонії Кая Каллас.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис вважає, що юридичні аргументи проти передачі Україні заморожених російських активів не є переконливими. Він наголошує, що для цього потрібна лише політична воля, а країни, які виступають проти, мають надати більш вагомі пояснення, чому цього не можна зробити.

Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Урсула фон дер Ляєн вважають, що вилучення російських заморожених активів може створити ризики для фінансової стабільності ЄС, відлякати міжнародних інвесторів і знизити вплив Євросоюзу в переговорах із Москвою.

Один із дипломатів ЄС, який виступає проти передачі Україні заморожених російських активів, заявив на умовах анонімності: "Якщо ми розморозимо [активи] і віддамо [їх] Україні, у нас їх більше не буде, і ми не зможемо використовувати їх як розмінну монету".

Нагадаємо, за відкритою інформацією, на балансі Euroclear нині – 192 млрд євро активів російського Центробанку. ЄС шукає правові механізми для подальшого поводження з цими заблокованими ресурсами, а також із нарахованими на них відсотками, обсяг яких за минулі два роки сягнув 5 млрд євро.

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