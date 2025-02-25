Ворог окупував село Запоріжжя: як діятиме далі — DeepState (мапа)

Одна з найбільш активних ділянок на Покровському відтинку в Донецькій області є район села Срібного, де противник тисне на позиції українських військових. Після постійних штурмів він зміг захопити село Запоріжжя і намагається розвивати свій успіх в напрямку відтинку населених пунктів Преображенка-Троїцьке-Горіхове.

Про це аналітики DeepState повідомили 25 лютого.

За інформацією військових експертів важкі бої точаться в районі Котлине-Удачне, а також Успенівки, Піщаного і Воздвиженки.

Одна з найбільш активних ділянок на Покровському відтинку - DeepState - мапа

"В цілому, за останні півтора тижні активність просувань противника в районі Покровська знизилася, так само суттєво впала чисельність штурмових дій. Свою важливу роль зіграли відновлення з боку Сил Оборони, які змогли перетягнути увагу та ресурси ворога, який намагається відновити втрачені позиції замість проведення нових штурмових дій", - йдеться у повідомленні фахівців.

Вони звертають увагу на мапу, а саме синю зону, яка також стала наслідком цих подій, і з'явиться з часом.

Станом на кінець лютого ворог має в районі Покровська проблеми з логістикою та ресурсами, як людським так і в техніці.

"Логістичні проблеми передбачають труднощі з проведеннями ротацій особового складу, евакуацією важкопоранених (вони практично їх не забирають), підвіз БК, медицини, харчів тощо", - пояснюють в фахівці.

Також часто можна побачити штурмові дії за допомогою легкових автомобілів, мотоблоків, а логістику на віслюках і конях. Це почало перетворюватися в систематичність, що відображає певний стан справ росіян. Попри це, у них все рівно є можливість лізти безперестану по декілька осіб і виснажувати наших військових.

Водночас українські військові передбачають перегрупування сил противника після суттєвих просувань та вивільнення ресурсів з інших напрямків, що може підняти активність в районі Покровська.

Наразі, наприклад, більші ресурси противник задіює в районі Курахового, збільшує свою активність в районі Великої Новосілки.

"Значний вплив на стан справ московитів мають дрони, які здійснюють ураження по логістиці, по зосередженню ворога, зупиняють штурмові дії тощо", - додають аналітики і попереджають, що ситуація може в мить кардинально змінитися, але поки що все вказує на зниження активності.

Зараз оборонна ініціатива в районі Покровська перебуває на боці Сил Оборони. До речі, це почало прослідковуватися з початку приходу генерал-майора Михайла Драпатого до ОСУВ "Хортиця", вважають експерти.

Нагадаємо, раніше генерал-майор Михайло Драпатий відреагував на вбивство військового ТЦК на Полтавщині. Він зазначив, що вбивства військових у тилу - це червона лінія, яку не можна перетинати.