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ЗСУ відкинули росіян з Успенівки, водночас ворог захопив село на Донеччині – Deep State

ЗСУ відкинули росіян з Успенівки, водночас ворог захопив село на Донеччині – Deep State

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Загарбники просуваються в Донецькій області.

Українські війська відкинули російських окупантів з села Успенівка Донецької області. Водночас ворог захопив село Запоріжжя.

Про це повідомили аналітики Deep State.

"Сили Оборони України відкинули противника з Успенівки. Ворог окупував Запоріжжя (Донецька обл.) та просунувся біля Скудного та Новоочеретуватого", – йдеться у заяві.

У Deep State також оновили мапу бойових дій.

Мапа бойових дій від Deep State у районі Успенівки / ©
Мапа бойових дій від Deep State у районі Успенівки
Мапа бойових дій від Deep State на Донеччині / ©
Мапа бойових дій від Deep State на Донеччині

Нагадаємо, воєнний оглядач Богдан Мирошников повідомив, що російські війська переміщують сили з Покровського на Костянтинівський напрямок і не планують послаблювати наступ.

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