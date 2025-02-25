ЗСУ відкинули росіян з Успенівки, водночас ворог захопив село на Донеччині – Deep State

Українські війська відкинули російських окупантів з села Успенівка Донецької області. Водночас ворог захопив село Запоріжжя.

Про це повідомили аналітики Deep State.

"Сили Оборони України відкинули противника з Успенівки. Ворог окупував Запоріжжя (Донецька обл.) та просунувся біля Скудного та Новоочеретуватого", – йдеться у заяві.

У Deep State також оновили мапу бойових дій.

Мапа бойових дій від Deep State у районі Успенівки

Мапа бойових дій від Deep State на Донеччині

Нагадаємо, воєнний оглядач Богдан Мирошников повідомив, що російські війська переміщують сили з Покровського на Костянтинівський напрямок і не планують послаблювати наступ.