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Втрати РФ на фронті станом на 25 лютого: дані від Генштабу

Втрати РФ на фронті станом на 25 лютого: дані від Генштабу

Втрати РФ на фронті станом на 25 лютого / Фото: Associated Press

За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових армії РФ.

Станом на ранок 25 лютого ЗСУ знищили 869 300 російських окупантів. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ станом на цю добу:

  • особового складу ‒ близько 869 300 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 10 182 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21 168 (+11) од,
  • артилерійських систем – 23 652 (+26) од,
  • РСЗВ – 1299 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1083 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 767 (+122),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 582 (+138) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3759 (+2) од.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 (орієнтовно) / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 (орієнтовно) / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, Росія в ніч проти 25 лютого атакувала Україну крилатими ракетами.

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