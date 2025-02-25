День ангела 25 лютого: кого та як вітати з іменинами

25 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 25 лютого

25 лютого 2025 року привітайте з іменинами Антона, Євгена, Олександра, Тараса, Федора.

Антон — давньогрецьке походження, означає "вступати в бій". В дитинстві сильний і мужній. В дорослому віці стає оптимістом, любить бути в центрі уваги.

Євген — латинське ім'я, перекладається як "благородний". В дитинстві миролюбний, добродушний. В дорослому віці стає ранимим, має гострий розум.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "захисник". В дитинстві відданий, дружелюбний. В дорослому віці стає хорошим сім'янином, хоча дружину обирає довго.

Тарас — давньогрецьке походження, означає "бунтівник". В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає самостійним, вміє вирішити будь-яку проблему.

Федір — давньогрецьке ім'я, перекладається як "подарунок Бога". В дитинстві тихий і боязкий. В дорослому віці чарівливий, емоційний, цілеспрямований.

День ангела 25 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 25 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: Фото з відкритих джерел

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, веде правильним шляхом і дарує світло в найтемніші моменти. Бажаю радості, душевного спокою, любові й добробуту. Нехай у твоєму серці завжди буде місце для мрій, які неодмінно здійсняться!

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Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів і допомагаючи у всіх починаннях. Бажаю світла в душі, щастя в серці, гармонії в житті та натхнення в кожному дні. Нехай доля буде прихильною, а всі мрії здійснюються легко й радісно!

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Сьогодні твій небесний захисник особливо близько, нагадуючи про свою любов і підтримку. Нехай він завжди веде тебе дорогою щастя, допомагає у складні моменти й наповнює життя гармонією. Бажаю здоров'я, миру, любові й здійснення найзаповітніших бажань!

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Нехай цей день буде сповнений теплом, світлом і добром. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе, допомагав знаходити правильні рішення та дарував натхнення. Нехай у твоєму житті завжди панують щастя, любов і внутрішній спокій!

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Нехай твій небесний покровитель невпинно допомагає тобі, захищає від негараздів і сприяє у всіх починаннях. Бажаю миру в серці, добробуту в домі, гармонії в душі та радості в кожному дні. Нехай твоє життя буде сповнене світлом, любов'ю й благословенням!

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