Загроза прориву фронту: експерт оцінив, коли це може статися

Зараз у ворога закінчується наступальний етап, і вони мають перейти до етапу накопичення.

Загроза прориву фронту була торік, а зараз запал Росії вже не такий сильний. Однак від червня-липня ворог може продовжити наступ.

Таку думку військовий експерт, полковник запасу Роман Світан висловив виданню "Главред".

Світан констатував, що російській армії вдалося прорвати першу і другу лінії української оборони та здійснити оперативне вклинення на глибину близько 50 км – так ворог фактично дійшов до Покровська. Однак там запал окупантів зник, вичерпався.

"Тож наразі росіянам нічим проривати фронт. Вони мають піти в оперативну паузу, щоб можна було спланувати якийсь прорив на будь-якій ділянці фронту", – зазначив експерт.

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Він пояснив, що будь-які воєнні операції діляться на етапи накопичення, розгортання, наступу, оборони, знову накопичення тощо. Зараз у російських військ закінчується наступальний етап, і вони мають перейти до етапу накопичення, тобто піти у глуху оборону.

"А для цього найкраще створити оперативну паузу, яка триватиме від місяця-півтора до трьох-чотирьох місяців, щоб противник міг накопичитися і рушити далі. У принципі, все це вкладається в "хотілки" Путіна, які ми зараз чуємо: у квітні зупинити бойові дії під виглядом мирних перемовин, за цей час накопичити сили і засоби", – розповів Світан.

За його оцінками, від червня-липня російські загарбники можуть продовжити наступ і проводити літню кампанію 2025 року.

"Ось тоді в нас може виникнути загроза прориву. Якщо ми, звичайно, підемо на ці мирні переговори", – зауважив полковник запасу.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ не відмовилася від задуму повної окупації України. Ворог намагається відтіснити ЗСУ та вийти на адмінкордони східних і південних областей.