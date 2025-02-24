Угроза прорыва фронта: эксперт оценил, когда это может произойти

Сейчас у врага заканчивается наступательный этап и они должны перейти к этапу накопления.

Угроза прорыва фронта была в прошлом году, а сейчас пыл России уже не такой сильный. Однако с июня-июля враг может продолжить наступление.

Такое мнение военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан выразил "Главреду".

Свитан констатировал, что российской армии удалось прорвать первую и вторую линии украинской обороны и осуществить оперативное вклинение на глубину около 50 км — так враг фактически дошел до Покровска. Однако там пыл оккупантов исчез, иссяк.

"Поэтому россиянам нечем прорывать фронт. Они должны пойти в оперативную паузу, чтобы можно было спланировать какой-то прорыв на любом участке фронта", — отметил эксперт.

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Он объяснил, что любые военные операции делятся на этапы накопления, развертывания, наступления, обороны, снова накопления и прочее. Сейчас у российских войск заканчивается наступательный этап, и они должны перейти к этапу накопления, то есть пойти в глухую оборону.

"А для этого лучше всего создать оперативную паузу, которая продлится от месяца-полтора до трех-четырех месяцев, чтобы противник мог накопиться и двинуться дальше. В принципе, все это вкладывается в "хотелки" Путина, которые мы сейчас слышим: в апреле остановить боевые действия под видом мирных переговоров, за это время накопить силы и средства", – рассказал Свитан.

По его оценкам, с июня-июля российские захватчики могут продолжить наступление и проводить летнюю кампанию в 2025 году.

"Вот тогда у нас может возникнуть угроза прорыва. Если мы, конечно, пойдем на эти мирные переговоры", – заметил полковник запаса.

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ не отказалась от замысла полной оккупации Украины. Враг пытается оттеснить ВСУ и выйти на админграницы восточных и южных областей.