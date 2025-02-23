Сырский рассказал о планах РФ: что он сказал

Вооруженные силы Украины продолжают эффективно сдерживать российское наступление, что не позволяет стране-агрессору достичь своих целей и объявить о так называемой победе.

Российская Федерация не отказалась от замысла полной оккупации Украины. По состоянию на сегодняшний день враг продолжает попытки оттеснить украинские войска и выйти на административные границы восточных и южных областей.

Об этом во время форума Украина. Год 2025 заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

“Конечная цель россиян не изменилась – это захват всей Украины. Сейчас они хотят выйти на админграницы, но даже после трех лет войны эти планы остаются нереализованными", – подчеркнул он.

Он также отметил, что, хотя РФ не отказывается от своих планов, но благодаря сопротивлению украинских военных они остаются только на бумаге.

Напомним, россияне используют ночные атаки дронов для психологического давления на мирное население и усложнение работы ПВО.

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