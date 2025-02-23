Сирський розповів про плани РФ: що він сказав

Збройні сили України продовжують ефективно стримувати російський наступ, що не дозволяє країні-агресору досягти своїх цілей та оголосити про так звану “перемогу”.

Російська Федерація не відмовилася від задуму повної окупації України. Станом на сьогодні, ворог продовжує спроби відтіснити українські війська та вийти на адміністративні кордони східних і південних областей.

Про це під час форуму “Україна. Рік 2025” заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Кінцева мета росіян не змінилася – це захоплення всієї України. Зараз вони хочуть вийти на адмінкордони, але навіть після трьох років війни ці плани залишаються нереалізованими”, – наголосив він.

Він також зазначив, що хоча РФ не відмовляється від своїх планів, але завдяки опору українських військових вони залишаються лише на папері.

Нагадаємо, росіяни використовують нічні атаки дронів для психологічного тиску на мирне населення та ускладнення роботи ППО.

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