Безпека через інвестиції: Єрмак про підтримку від США та ЄС

Україна зацікавлена в розвитку природних ресурсів, і це питання має стати частиною глобальної стратегії гарантій безпеки.

Україна веде активний діалог із США та європейськими партнерами щодо інвестування у видобуток корисних копалин. Це може стати важливим елементом економічної та безпекової стабільності.

Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак під час виступу на форумі “Україна. Рік 2025”.

“Сьогодні ми розглядаємо інвестиції, насамперед, від наших американських і європейських партнерів. Видобуток корисних копалин може стати важливим фактором у системі гарантій безпеки”, – наголосив Єрмак.

Інвестування у видобуток корисних копалин є не лише економічною можливістю, а й може відігравати важливу роль у стабільності країни. Влада запевняє, що перемовини тривають, і процес може зайняти від кількох днів до кількох місяців.

Нагадаємо, США запропонували Україні нову модель економічного партнерства, яка передбачає інвестиції у видобуток рідкісноземельних металів без набуття права власності на фізичні активи.

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