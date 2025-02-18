Тривала мирна угода чи короткострокові перемир'я: чого очікувати Україні

Колишній кар’єрний офіцер спецназу армії США доктор Ліам Коллінз вважає малоймовірним те, що і в України, і в РФ співпадуть бажання щодо того, що вони готові прийняти у результаті переговорів.

Таку думку він висловив в коментарі в коментарі журналістці ТСН.ua Христині Зеленелюк.

"Обидві сторони мають вірити, що мирна угода відповідає їхнім найкращим інтересам, а під час війни, якщо ви не досягнете вирішальної перемоги, одна зі сторін зазвичай вважає, що час на її боці. Ось що робить тривалу мирну угоду такою важкою у війні, в якій жодна сторона явно не "перемагає". Звичайно, у вас можуть бути короткострокові перемир’я, які не тривають і не дотримуються довго, але довгострокової угоди важко досягти", - наголошує Ліам Коллінз.

З його слів, у цьому випадку видається ймовірним, що Україні знадобляться реальні гарантії безпеки, усвідомлюючи, що членство в НАТО не розглядається - або Росія на це ніколи не погодиться.

"Обидві сторони повинні погодитися на те, якою територією Україна готова поступитися (розуміючи, що вона, швидше за все, ніколи не поверне її, оскільки вона ніколи не повернула Крим чи Донбас), і яку частину окупованої території готова повернути (Україні – Ред.) Росія", - додав він.

Зауважимо, американський ексвійськовий вважає, що попередні спроби не були безуспішними. Як приклад, він згадав Мінські угоди 2014-го та "Мінськ-2", який, "можливо зберігав лінію бойових дій досить статичною від 2015 до 2022-го, але Росія ніколи не дотримувалася цієї угоди.

"Хоч широкомасштабні бої припинилися, росіяни продовжували вбивати українців мінометами, артилерією та снайперським вогнем. Крім того, у 2017-го президент Дональд Трамп призначив Курта Волкера спеціальним представником США на переговорах щодо України. І ці переговори нічого не дали", - зауважив Коллінз.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським. Разом з тим у Москві наголошують, що прагнуть "досягти своїх цілей в Україні".

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