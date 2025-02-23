Сколько дронов Украина производит самостоятельно: в Минобороны ответили

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что 96% дронов покупается или производится в Украине.

Об этом он сказал в рамках форума "Украина. Год 2025".

"Вчера работали на том, чтобы дать возможность еще больше производить. Сделали все закупки. Работаем над тем, чтобы оставлять "номер 1" в мире в дронах и РЭБах. 96% наших дронов покупаются или производятся в Украине. Мы сейчас обеспечиваем наш фронт оружием", — сказал Умеров.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что у Украины есть шанс на завершение войны в этом году.

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